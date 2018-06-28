В Днепропетровской области столкнулись два грузовика, есть погибший

Другого водителя госпитализированы

В Днепропетровской области столкнулись два грузовика на автотрассе Харьков-Симферополь, в результате чего погиб один из водителей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"28 июня в 2 часа 40 минут ночи в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 10 км автодороги Харьков-Симферополь М-29, в Новомосковском районе", - говорится в сообщении.

Так, прибыв на место ДТП, спасатели установили, что в результате столкновения двух грузовиков марки DAF один из водителей 1962 года рождения скончался на месте и был зажат в кабине автомобиля.

Отмечается, что другого водителя 1971 года рождения госпитализировано работниками скорой медицинской помощи в центральную районную больницу в хирургическое отделение в городе Новомосковск.

"Спасатели с помощью пожарно-технического оборудования открыли дверь кабины и достали тело мужчины из автомобиля и передали работникам судебно-медицинской экспертизы. К оказанию помощи были привлечены 4 человека личного состава и 1 пожарно-спасательный автомобиль Главного управления ГСЧС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянску в результате ДТП с маршруткой пострадали 9 человек.