В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек

Среди пострадавших двое детей 5 и 10 лет

Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Чоп в воскресенье, 5 августа, травмированы пятеро человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская в Facebook.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 в селе Горное Стрыйского района.

"Столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний львовянин и Volkswagen Passat за рулем которого находился житель Дрогобыча. В результате ДТП травмированы пятеро человек, из них двое детей в возрасте пять и десять лет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

На Львовщине в результате автозіткнення травмированные п'пятеро человек, из них двое детей Дорожно-транспортное происшествие случилось... Опубликовано Светланой Добровольской Неділя 5 августа 2018 г.

Напомним, в Одесской области автомобиль влетел в отбойник, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 7-летний ребенок, еще двое детей ранены.