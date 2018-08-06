В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек
Среди пострадавших двое детей 5 и 10 лет
Во Львовской области в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Чоп в воскресенье, 5 августа, травмированы пятеро человек, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская в Facebook.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 13:00 в селе Горное Стрыйского района.
"Столкнулись автомобили Skoda Fabia, которым управлял 45-летний львовянин и Volkswagen Passat за рулем которого находился житель Дрогобыча. В результате ДТП травмированы пятеро человек, из них двое детей в возрасте пять и десять лет", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности всех участников ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
На Львовщине в результате автозіткнення травмированные п'пятеро человек, из них двое детей Дорожно-транспортное происшествие случилось...Опубликовано Светланой Добровольской Неділя 5 августа 2018 г.
Напомним, в Одесской области автомобиль влетел в отбойник, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 7-летний ребенок, еще двое детей ранены.