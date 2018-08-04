В Одесской области в ДТП погиб ребенок, еще двое пострадали
В Одесской области автомобиль влетел в отбойник
В Одесской области автомобиль влетел в отбойник, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб 7-летний ребенок, еще двое детей были ранены. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Сообщается, что авария с участием автомобиля Hyundai Elantra под управлением 36-летней женщины произошла на 328 км автодороги Киев - Одесса возле села Троицкое Любашевского района.
Правоохранителями установлено, что женщина пытаясь объехать собаку, выбежавшую на проезжую часть, не справилась с управлением и въехала в металлический отбойник с правой стороны.
В результате ДТП на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевскую больницу с различными степенями тяжести.
Фото (od.npu.gov.ua)
Напомним, сегодня, 4 августа, в результате масштабной аварии на Закарпатье пострадали четыре человека.