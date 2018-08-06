У результаті ДТП у Львівській області постраждали 5 людей

Серед постраждалих двоє дітей віком 5 і 10 років

У Львівській області результаті зіткнення двох автомобілів на автодорозі Київ-Чоп у неділю, 5 серпня, травмовано п’ятеро осіб, в тому числі двоє дітей. Про це повідомила речник Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська у Facebook.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13:00 у селі Гірне Стрийського району.

"Зіткнулись автомобілі Skoda Fabia, яким керував 45-річний львів'янин та Volkswagen Passat за кермом якого перебував мешканець Дрогобича. Внаслідок ДТП травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей віком п'ять та десять років", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особи всіх учасників ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

На Львівщині внаслідок автозіткнення травмовані п'ятеро осіб, з них двоє дітей Дорожньо-транспортна пригода сталась... Опубліковано Світланою Добровольською Неділя, 5 серпня 2018 р.

Нагадаємо, в Одеській області автомобіль влетів у відбійник, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 7-річна дитина, ще двоє дітей поранені.