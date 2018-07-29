В результате ДТП во Львовской области погибли двое людей

Авария произошла возле с. Чижиков Пустомытовского района

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибли двое людей. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Авария произошла возле с. Чижиков Пустомытовского района 28 июля около 15:25.

"К месту вызова немедленно выехали спасатели 61-й государственной пожарно-спасательной части г. Винники. В результате ДТП 2 человека (водители) погибли на месте происшествия. Пожарно-спасательным отделением с помощью бензореза и шанцевого инструмента проводились работы по деблокированию погибших из автомобилей", - сообщают в ГСЧС.

Фото: авария в Львовской области dsns.gov.ua)

Напомним, 20 июля глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки по всей Украине. В ходе совещания министр подчеркнул, что Украина с 2019 года усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.

Совещание созвали в связи с тем, что сегодня, 20 июля, произошли смертельные ДТП в Житомирской и Николаевской областях.

Так, в Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибли, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек.