Внаслідок ДТП у Львівській області загинули двоє людей

Аварія трапилася поблизу с. Чижиків Пустомитівського району

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) загинули двоє людей. Про це повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Аварія трапилася поблизу с. Чижиків Пустомитівського району 28 липня близько 15:25.

"До місця виклику негайно виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники. Внаслідок ДТП 2 особи (водії) загинули на місці події. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобілів", - повідомляють у ДСНС.

Фото: аварія у Львівській області (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 20 липня глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян провів розширену нараду з представниками автомобільної галузі і керівниками компаній, які здійснюють пасажирські перевезення по всій Україні. У ході наради міністр підкреслив, що Україна з 2019 року посилить контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень.

Нараду скликали у зв'язку з тим, що 20 липня у Житомирській та Миколаївській областях сталися смертельні ДТП.

Так, у Житомирській області аварія сталася на трасі Київ - Чоп. Рейсовий пасажирський автобус, який прямував за маршрутом Київ - Рівне в напрямку Житомира, зіткнувся з вантажним автомобілем DAF з напівпричепом. Серед пасажирів автобуса 10 осіб загинуло, а ще 10 з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

У Миколаївській області рейсовий мікроавтобус "Одеса-Гомель" врізався у вантажівку, в результаті чого загинули п'ять осіб.