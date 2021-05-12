В результате беспорядков в Лоде больше десяти человек получили ранения

В результате беспорядков в Лоде более десятка человек получили ранения. Также известно, что два человека получили ранение тяжелой степени тяжести.

Об том сообщает Times of Israel .

Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение. Это было сделано в ходе экстренного совещания, которое объявил и провел премьер-министр Израиля Биньямин Нетания.

Напомним, в городе Лоде в Израиле вспыхнули беспорядки. Там начались стычки между арабским и еврейским населением - горели автомобили, магазины и синагоги.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде. В городе объявили чрезвычайное положение.