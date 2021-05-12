UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В результате беспорядков в Лоде больше десяти человек получили ранения

Автор: Наталья Скороход

В результате беспорядков в Лоде более десятка человек получили ранения. Также известно, что два человека получили ранение тяжелой степени тяжести.

Об том сообщает Times of Israel.

Мэр Лода Яир Ревиво призвал правительство объявить в городе чрезвычайное положение. Это было сделано в ходе экстренного совещания, которое объявил и провел премьер-министр Израиля Биньямин Нетания.

Напомним, в городе Лоде в Израиле вспыхнули беспорядки. Там начались стычки между арабским и еврейским населением - горели автомобили, магазины и синагоги.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля созвал экстренное совещание из-за ситуации в Лоде. В городе объявили чрезвычайное положение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Израиль