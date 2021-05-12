В результаті заворушень в Лоді більше десяти людей отримали поранення

В результаті заворушень в Лоді більше десятка людей отримали поранення. Також відомо, що дві людини отримали поранення важкого ступеня тяжкості.

Мер Лода Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан. Це було зроблено в ході екстреної наради, яку оголосив і провів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетанія.

Нагадаємо, в місті Лоді в Ізраїлі спалахнули заворушення. Там почалися сутички між арабським і єврейським населенням - горіли автомобілі, магазини і синагоги.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю скликав екстрену нараду через ситуацію в Лоді. У місті оголосили надзвичайний стан.