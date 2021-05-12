В результаті заворушень в Лоді більше десяти людей отримали поранення

В результаті заворушень в Лоді більше десятка людей отримали поранення. Також відомо, що дві людини отримали поранення важкого ступеня тяжкості.

У лікарні Ассаф-Арофе повідомили виданню, що надають допомогу 12 пораненим, які постраждали в результаті зіткнень в Лоді. У тому числі двоє людей отримали сильні поранення - вони знаходяться у важкому стані. Решта постраждалих злегка поранені.

Одним з важко поранених виявився 56-річний чоловік. Він отримав сильний удар каменем по голові., коли бунтівники закидали його машину камінням.

Мер Лода Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан. Це було зроблено в ході екстреної наради, яку оголосив і провів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетанія.