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В результаті заворушень в Лоді більше десяти людей отримали поранення

Новость на русском → Ізраїль, Середа 12 травня 2021 02:39
В результаті заворушень в Лоді більше десяти людей отримали поранення Фото: в результаті заворушень в Лоді більше десятка людей отримали поранення (/twitter.com/StopAntisemites)
Автор: Наталья Скороход

В результаті заворушень в Лоді більше десятка людей отримали поранення. Також відомо, що дві людини отримали поранення важкого ступеня тяжкості.

Про те повідомляє Times of Israel.

У лікарні Ассаф-Арофе повідомили виданню, що надають допомогу 12 пораненим, які постраждали в результаті зіткнень в Лоді. У тому числі двоє людей отримали сильні поранення - вони знаходяться у важкому стані. Решта постраждалих злегка поранені.

Одним з важко поранених виявився 56-річний чоловік. Він отримав сильний удар каменем по голові., коли бунтівники закидали його машину камінням.

Мер Лода Яір Ревіво закликав уряд оголосити в місті надзвичайний стан. Це було зроблено в ході екстреної наради, яку оголосив і провів прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетанія.

Нагадаємо, в місті Лоді в Ізраїлі спалахнули заворушення. Там почалися сутички між арабським і єврейським населенням - горіли автомобілі, магазини і синагоги.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Ізраїлю скликав екстрену нараду через ситуацію в Лоді. У місті оголосили надзвичайний стан.

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