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В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 04:16
В результате авиаударов авиации РФ в Сирии погибли 40 человек
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Авиаудары совершили к западу от контролируемого правительством Алеппо

В результате авиаудара под руководством России во вторник на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в частности, в деревне Кфар Таал к западу от контролируемого правительством Алеппо была убита семья из восьми человек, в том числе шесть детей, а еще девять мирных жителей были убиты в Маардабсе на юго-востоке провинции Идлиб.

"Бог отомстит всем тиранам. В моей семье больше никого не осталось, все они умерли", - сказал 71-летний Абу Ясир, родственник семьи, уничтоженной в Кфар-Таале, в голосовой записи, отправленной Reuters.

Ранее сообщалось, что с начала объявления последнего перемирия в Сирии, которое началось 9 января, погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения.

Напомним, в результате авиаударов по провинции Идлиб 16 января, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены.

В Сирии с 29 апреля 2019 года по 15 января 2020 года ООН зафиксировала более 1,5 тыс. смертей среди гражданского населения.

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