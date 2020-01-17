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С начала последнего перемирия в Сирии погибли 20 гражданских

Новости » Общество     17.01.2020 - 22:15
С начала последнего перемирия в Сирии погибли 20 гражданских
Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

Еще около 70 получили ранения

С начала объявления последнего перемирия в Сирии погибли по меньшей мере 20 гражданских жителей и еще 70 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека отметили стремление прекратить огонь в Сирии, однако подчеркнули, что оно не смогло защитить гражданских.

"Хотя, конечно, стремление к прекращению огня следует поощрять, эта сделка и другие в прошлом году - опять не смогла защитить мирных жителей ", - говорится в сообщении ООН.

Как известно, последнее введении режима прекращения огня в так называемой Идлибской зоне деэскалации в Сирии было 9 января. О нем заявили российские военные после соответствующей договоренности президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, в результате авиаударов по провинции Идлиб 16 января, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены. Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня в провинциях.

Ранее сообщалось, что в Сирии с 29 апреля 2019 года по 15 января 2020 года ООН зафиксировала более 1,5 тыс. смертей среди гражданского населения.

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