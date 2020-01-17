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ООН: с конца апреля в Сирии погибли 1,5 тыс. гражданских

Новости » Общество     17.01.2020 - 17:02
ООН: с конца апреля в Сирии погибли 1,5 тыс. гражданских
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В ООН призывают прекратить военные действия

В Сирии с 29 апреля 2019 года по 15 января 2020 года ООН зафиксировала более 1,5 тыс. смертей среди гражданского населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Офиса ООН по правам человека.

Отмечается, что глава ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает к немедленному прекращению военных действий и защите всех гражданских лиц и гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии.

"С 29 апреля 2019 года по 15 января 2020 года мы зафиксировали 1506 смертей среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 350 тысяч жителей сирийской провинции Идлиб были вынуждены покинуть свое жилье из-за наступления войск режима Башара Асада, поддерживаемого силами Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что в результате авиаударов по провинции Идлиб 16 января, последнем удерживаемом повстанцами районе на северо-западе Сирии, более десяти человек были убиты и еще 60 ранены Авиаудар был нанесен после того, как 12 января вступило в силу соглашение между Россией и Турцией о прекращении огня в провинциях.

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