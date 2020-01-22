В результаті авіаударів авіації РФ в Сирії загинули 40 людей

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Авіаудари вчинили на захід від контрольованого урядом Алеппо

В результаті авіаудару під керівництвом Росії у вівторок на північному заході Сирії загинули щонайменше 40 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що зокрема, в селі Кфар Таал на захід від контрольованого урядом Алеппо була вбита сім'я з восьми осіб, у тому числі шестеро дітей, а ще дев'ять мирних жителів були вбиті в Маардабсе на південно-сході провінції Ідліб.

"Бог помститься всім тиранам. У моїй родині більше нікого не залишилося, всі вони померли", - сказав 71-річний Абу Ясир, родич сім'ї, знищеної в Кфар-Таале, в голосовому запису, відправленому Reuters.

Раніше повідомлялося, що з початку оголошення останнього перемир'я в Сирії, яке почалося 9 січня, загинули щонайменше 20 цивільних жителів і ще 70 отримали поранення.

Нагадаємо, в результаті авіаударів по провінції Ідліб 16 січня, останньому утримуваному повстанцями районі на північному заході Сирії, більше десяти осіб були вбиті і ще 60 поранені.

В Сирії з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ООН зафіксувала понад 1,5 тис. смертей серед цивільного населення.