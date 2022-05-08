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В результате авиаудара РФ по школе Белогоровки предварительно погибли 60 человек, - глава ОВА

Фото: последствия бомбежки российскими войсками школы в Белогоровке (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

Жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области предварительно стали 60 человек. Из-под завалов разрушенного здания спасателям удалось эвакуировать около 30 граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По данным чиновника, в момент взрыва в помещении школы находилось около 100 человек.

На месте происшествия работали спасатели и пожарные, которые погасили пламя, а также затем разбирали завалы. Работы поздно вечером были приостановлены. Тогда чрезвычайники достали из-под обломков нескольких граждан, а также обнаружили под завалами два тела погибших.

"От авиаудара по школе в Белогоровке предварительно погибли 60 человек... Пожар был ликвидирован почти четыре часа, затем проведена разборка завалов и, к сожалению, найдены тела двух погибших. Эвакуированы из-под завалов 30 человек, семеро из которых ранены. Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - пишет Гайдай в сети.

Последствия российской бомбардировкишколы в Белогоровке (фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Ранее сообщалось, что 7 мая российское оккупанты в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждено или разрушено 36 домов.

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ЛуганскшколаАвиаударыВойна России против Украины