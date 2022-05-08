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В результаті авіаудару РФ по школі Білогорівки попередньо загинули 60 людей, - глава ОВА

Фото: наслідки бомбардування російськими військами школи в Білогорівці (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Жертвами російської бомбардування школи в селищі Білогорівка Луганської області попередньо стали 60 людей. З-під завалів зруйнованої будівлі рятувальникам удалося евакуювати близько 30 громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За даними чиновника, в момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.

На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а також потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері були припинені. Тоді надзвичайники дістали з-під уламків кількох громадян, а також виявили під завалами два тіла загиблих.

"Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб... Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули", - пише Гайдай в Telegram.

Наслідки російського бомбардування школи у Білогорівці (фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Раніше повідомлялося, що 7 травня російські окупанти у Луганській області обстріляли лікарню, хімічний завод і десятки житлових будинків. За добу пошкоджено або зруйновано 36 будинків.

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ЛуганськшколаАвіаудариВійна Росії проти України