В результаті авіаудару РФ по школі Білогорівки попередньо загинули 60 людей, - глава ОВА

За даними чиновника, в момент вибуху в приміщенні школи перебувало близько 100 осіб.

На місці події працювали рятувальники і пожежники, які погасили полум'я, а також потім розбирали завали. Роботи пізно ввечері були припинені. Тоді надзвичайники дістали з-під уламків кількох громадян, а також виявили під завалами два тіла загиблих.

"Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб... Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули", - пише Гайдай в Telegram.

Наслідки російського бомбардування школи у Білогорівці (фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga)