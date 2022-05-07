Оккупанты обстреляли больницу, химзавод и десятки домов в Луганской области

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждено или разрушено 36 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

Сообщается, противник 24 раза обстрелял жилы районы городов Луганской области. В частности, в Северодонецке повреждена больница в старой части города. Продолжаются артиллерийские атаки на "Азот", после каждой из них пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорвавшихся снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено.

По словам начальника областной военной администрации Сергея Гайдая, в Золотом разрушены 11 домов, в Попасной - 10, пять многоэтажек в Северодонецке, четыре - в Рубежном.

"В Лисичанске два дома не подлежат никакому восстановлению - это признак "русского мира". Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горском и Ореховом", - добавил Гайдай.