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Оккупанты обстреляли больницу, химзавод и десятки домов в Луганской области

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Луганская область, Суббота 07 мая 2022 09:27
Оккупанты обстреляли больницу, химзавод и десятки домов в Луганской области Фото: начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в Луганской области обстреляли больницу, химический завод и десятки жилых домов. За сутки повреждено или разрушено 36 домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.

Сообщается, противник 24 раза обстрелял жилы районы городов Луганской области. В частности, в Северодонецке повреждена больница в старой части города. Продолжаются артиллерийские атаки на "Азот", после каждой из них пиротехники проверяют промышленные площадки на наличие неразорвавшихся снарядов. Вчера взрывоопасных предметов там не обнаружено.

По словам начальника областной военной администрации Сергея Гайдая, в Золотом разрушены 11 домов, в Попасной - 10, пять многоэтажек в Северодонецке, четыре - в Рубежном.

"В Лисичанске два дома не подлежат никакому восстановлению - это признак "русского мира". Один удалось спасти. Также там произошло возгорание на станции технического обслуживания. Поступает информация о разрушениях жилого фонда в Горском и Ореховом", - добавил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на Донбассе отбили 8 атак оккупантов и уничтожили много военной техники.

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Луганск Северодонецк Попасная Война России против Украины
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