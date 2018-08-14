В результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре погибли 22 человека

В результате аварии автобуса в Эквадоре также пострадали 18 человек

В результате аварии пассажирского автобуса в Эквадоре, которая произошла сегодня, 14 августа 2018 года, погибли 22 человека, еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщает AFP со ссылкой на сообщение службы экстренной помощи.

Как сообщается, двадцать два человека были убиты и 18 получили ранения, когда разбился автобус между деревнями за пределами столицы Эквадора Кито. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.

"Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах (20 миль) к востоку от Кито", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате обвала моста в Италии погибли 22 человека. Обвал произошел сегодня днем, 14 августа 2018 года. На данный момент не известно, есть ли среди погибших граждане Украины. Украинский консул находится на связи с местной полицией. Местная полиция советует автомобилистам объезжать район, где произошел обвал. Также сообщалось, что вероятной причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.