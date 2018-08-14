В результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі загинули 22 людини

В результаті аварії автобуса в Еквадорі також постраждали 18 осіб

В результаті аварії пасажирського автобуса в Еквадорі, яка відбулася сьогодні, 14 серпня 2018 року, загинули 22 людини, ще 18 людей отримали поранення. Про це повідомляє AFP з посиланням на повідомлення служби екстреної допомоги.

Як повідомляється, двадцять дві людини були вбиті і 18 отримали поранення, коли розбився автобус між селами за межами столиці Еквадору Кіто. Відзначається, що в автобусі перебували венесуельці і колумбійці.

"Автобус врізався в інший транспортний засіб приблизно в 30 кілометрах (20 миль) на схід від Кіто", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті обвалу мосту в Італії загинули 22 людини. Обвал стався сьогодні вдень, 14 серпня 2018 року. На даний момент не відомо, чи є серед загиблих громадяни України. Український консул знаходиться на зв'язку з місцевою поліцією. Місцева поліція радить автомобілістам об'їжджати район, де стався обвал. Також повідомлялося, що ймовірною причиною обвалення могло стати ослаблення несучих конструкцій.