Результат війни може опинитися під загрозою. В ЄС закликали надати Україні боєприпаси

"Це найнагальніше питання. Якщо нам це не вдасться, результат війни опиниться під загрозою", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Боррель підкреслив, що російська артилерія здійснює близько 50 тисяч пострілів на день, і Україна має бути на такому ж рівні потужності.

"Вони мають гармати, але їм не вистачає боєприпасів", - додав він.

Нагадаємо, Боррель закликав ЄС усунути дефіцит боєприпасів України найближчими тижнями.

Окрім того, міністри ЄС мають провести термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України, 6-7 березня.

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