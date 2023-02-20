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Результат війни може опинитися під загрозою. В ЄС закликали надати Україні боєприпаси

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Понеділок 20 лютого 2023 11:46
Результат війни може опинитися під загрозою. В ЄС закликали надати Україні боєприпаси Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз повинен надати Україні достатню кількість боєприпасів для продовження боротьби проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Це найнагальніше питання. Якщо нам це не вдасться, результат війни опиниться під загрозою", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю з міністрами закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Боррель підкреслив, що російська артилерія здійснює близько 50 тисяч пострілів на день, і Україна має бути на такому ж рівні потужності.

"Вони мають гармати, але їм не вистачає боєприпасів", - додав він.

Нагадаємо, Боррель закликав ЄС усунути дефіцит боєприпасів України найближчими тижнями.

Окрім того, міністри ЄС мають провести термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України, 6-7 березня.

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Жозеп Боррель Евросоюз Війна Росії проти України
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