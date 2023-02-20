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Итог войны может оказаться под угрозой. В ЕС призвали предоставить Украине боеприпасы

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Понедельник 20 февраля 2023 11:46
Итог войны может оказаться под угрозой. В ЕС призвали предоставить Украине боеприпасы Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский Союз должен предоставить Украине достаточное количество боеприпасов для продолжения борьбы с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Это самый неотложный вопрос. Если нам это не удастся, результат войны окажется под угрозой", - сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что российская артиллерия производит около 50 тысяч выстрелов в день, и Украина должна быть на таком же уровне мощности.

"У них есть пушки, но им не хватает боеприпасов", - добавил он.

Напомним, Боррель призвал ЕС устранить дефицит боеприпасов Украины в ближайшие недели.

Кроме того, министры ЕС должны провести срочную встречу, чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины, 6-7 марта.

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Жозеп Боррель Евросоюз Война России против Украины
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