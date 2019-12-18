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Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму

Новости » Политика     18.12.2019 - 19:31
Генассамблея ООН приняла резолюцию о защите прав человека в Крыму
Иллюстративное фото (nog.ch)

В ООН призвали Россию прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму

Генеральная Ассамблея ООН в среду, 18 декабря, приняла резолюцию о защите прав человека в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Постоянного представительства Украины в ООН.

Так, резолюцию о защите прав человека в Крыму приняли 65 стран, высказались против - 23, воздержались - 83.

Основные положения:

  • требование к России прекратить политику изменения демографической ситуации в Крыму;
  • осуждение задержания активистов в Крыму, в частности, представителей общественного объединения "Крымская солидарность";
  • призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнения;
  • требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их возвращение на Родину;
  • осуждение практики призыва мужчин на службу в российскую армию.

Среди стран, которые проголосовали против революции по защите прав человека в Крыму - Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Гвинея, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла, Зимбабве.

Напомним, 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН. Против документа выступили 19 стран.

Кроме того, 14 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал проект обновленной резолюции по Крыму. Проект резолюции поддержали 67 стран, еще 23 высказались против документа.

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