У Резнікова відреагували на підозри ексчиновникам Міноборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram .

У відомстві зазначають, що проводять перевірки у зв'язку з оголошенням підозри колишнім посадовцям Міноборони.

"У системі Міноборони сповідається нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється. У разі підтвердження фактів уповноважені органи дають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення", - сказано у свідомості.

Також там нагадали, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а за місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. При цьому наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.