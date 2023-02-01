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У Резнікова відреагували на підозри ексчиновникам Міноборони

Фото: у Резнікова відреагували на підозри екс-чиновникам Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони сприяє правоохоронним органам у розслідуванні справ, пов'язаних із колишніми чиновниками відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram.

У відомстві зазначають, що проводять перевірки у зв'язку з оголошенням підозри колишнім посадовцям Міноборони.

"У системі Міноборони сповідається нульова толерантність до корупції і кожна інформація про можливі її прояви ретельно перевіряється. У разі підтвердження фактів уповноважені органи дають правову оцінку, а міністр оборони України здійснює відповідне реагування та приймає необхідні кадрові рішення", - сказано у свідомості.

Також там нагадали, що у грудні 2022 року було усунено з посади, а за місяць звільнено в.о. директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. При цьому наприкінці січня зняли з посади заступника міністра оборони.

Нагадаємо, співробітники СБУ сьогодні, 1 лютого, проводили обшуки у колишніх співробітників Міноборони, які були пов'язані зі скандалом щодо закупівлі продуктів для армії.

Пізніше стало відомо, що колишньому директору Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також екс-заступнику голови Міноборони оголосили підозру.

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