RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны

Фото: у Резникова отреагировали на подозрения экс-чиновникам Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны содействует правоохранительным органам в расследовании дел, связанных с бывшими чиновниками ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины в Telegram.

В ведомстве отмечают, что проводят проверки в связи с объявлением подозрения бывшим должностным лицам Минобороны.

"В системе Минобороны исповедуется нулевая толерантность к коррупции и каждая информация о возможных ее проявлениях тщательно проверяется. В случае подтверждения фактов уполномоченные органы дают правовую оценку, а министр обороны Украины осуществляет соответствующее реагирование и принимает необходимые кадровые решения", - сказано в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что в декабря 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны. При этом в конце января сняли с должности замминистра обороны.

Напомним, сотрудники СБУ сегодня, 1 февраля, проводили обыски у бывших сотрудников Минобороны, которые были связаны со скандалом насчет закупок продуктов для армии.

Позже стало известно, что бывшему директору Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а также экс-заместителю главы Минобороны объявили подозрение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украиныкоррупция