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Резникова пригласили в Раду отчитаться по обороноспособности Украины

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Киев, Понедельник 29 ноября 2021 12:18
Резникова пригласили в Раду отчитаться по обороноспособности Украины Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада пригласила министра обороны Алексея Резникова отчитаться по обороноспособности Украины. Он может выступить на часе вопросов к правительству в пятницу, 3 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на согласительный совет.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение пригласить на час вопросов к правительству Резникова, чтобы он отчитался по обороноспособности Украины в 2021 году, по итогам и перспективам в сфере безопасности. Решение было одобрено единогласно.

Напомним, ранее Резников высказался о возможности победоносной войны России над Украиной и заявил, что не верит, что это возможно.

Он также отметил, что Евросоюз и НАТО готовятся действовать на опережение в случае агрессии Российской Федерации против Украины.

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Алексей Резников Верховная рада
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