У Резнікова попередили про недостовірну інформацію щодо успіхів ЗСУ

"На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності", - йдеться у заяві.

Маляр каже, що частина населених пунктів про які згадують у мережі, лише частково контролюються ЗСУ і там тривають бої. Також у мережі обговорюють і ті міста чи села, звільнення яких немає в планах на найближчі дні.

Для прикладу, Маляр взяла Балаклію та пояснила, що остаточний контроль був встановлений лише сьогодні, коли провели всі необхідні заходи та підняли прапор - про що теж були повідомлення на ресурсах Міноборони та ЗСУ. Всі інші населені пункти правоохоронцям та військовим треба зачистити та провести стабілізаційні заходи.

"Тобто, якщо наші війська фізично зайшли в населений пункт, це ще не означає автоматично, що ми його контролюємо. Попереду ще можуть бути бої та чимало спеціальних заходів зі звільнення", - додала Маляр.

У міноборони порекомендували читати наступні джерела органів влади військової вертикалі: