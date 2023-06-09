У Резнікова пояснили, чому росіяни встановлюють "зуби дракона" на підступах до Криму

Так, окупанти обладнують оборонні рубежі не лише на підступах до Криму, а й в глибині тимчасово окупованої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення.

Зокрема, є дані про їхнє встановлення на Перекопському напрямку.

"Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво РФ розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", - написала заступниця міністра.

При цьому, як зазначила Маляр, російським військовим, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель. Тому в таких умовах шляхом до порятунку залишається лише добровільна здача у полон.

Росіяни готуються до оборони Криму

Окупанти будують протитанкові бетонні споруди "зуби дракона" на сході Криму та хочуть продовжити їх аж до Чорного моря.

Загарбник також викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів. Їх зафіксували на супутникових знімках.

До того ж, росіяни масово зводять захисні споруди на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.