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У Резнікова пояснили, чому росіяни встановлюють "зуби дракона" на підступах до Криму

Фото: у Резнікова пояснили, чому росіяни встановлюють "зуби дракона" на підступах до Криму (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти встановлюють бетонні перешкоди "зуби дракона" на підступах до Криму, оскільки розглядають можливість відступу вглиб півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Так, окупанти обладнують оборонні рубежі не лише на підступах до Криму, а й в глибині тимчасово окупованої території, на певній відстані до нинішньої лінії бойового зіткнення.

Зокрема, є дані про їхнє встановлення на Перекопському напрямку.

"Встановлення бетонних перешкод "зубів дракона" свідчить, що військове керівництво РФ розглядає можливість відступу до дальніх рубежів, зокрема вглиб тимчасово окупованого Криму", - написала заступниця міністра.

При цьому, як зазначила Маляр, російським військовим, які знаходяться на лінії бойового зіткнення і за спинами яких обладнують оборонні рубежі, ймовірно, загрожує загибель. Тому в таких умовах шляхом до порятунку залишається лише добровільна здача у полон.

Росіяни готуються до оборони Криму

Окупанти будують протитанкові бетонні споруди "зуби дракона" на сході Криму та хочуть продовжити їх аж до Чорного моря.

Загарбник також викопали вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів. Їх зафіксували на супутникових знімках.

До того ж, росіяни масово зводять захисні споруди на півострові.

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