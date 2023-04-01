Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото
Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це свідчить велика кількість нових захисних споруд, побудованих від початку року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".
Як повідомляється, редакція "Схем" та проєкту Крим.Реалії проаналізували свіжі супутникові знімки територій півострова, на яких можна побачити нові захисні споруди, які російські військові побудували з початку 2023 року. Це може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України.
Зокрема, подвійну лінію окопів облаштували одразу за адмінкордоном, у районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу.
За Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій обабіч траси Е-105 та біля озера Сиваш.
Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони. Мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка.
За селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги тепер окопи. На пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів.
Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.
Також російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Там спостерігається скупчення військ РФ.
До того ж, в Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму росіяни активно залучають цивільне населення до будівництва захисних споруд та окопів.
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