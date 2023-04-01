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Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото

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Крим, Субота 01 квітня 2023 19:45
Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото Фото: у Криму окупанти масово будують захисні споруди (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це свідчить велика кількість нових захисних споруд, побудованих від початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Як повідомляється, редакція "Схем" та проєкту Крим.Реалії проаналізували свіжі супутникові знімки територій півострова, на яких можна побачити нові захисні споруди, які російські військові побудували з початку 2023 року. Це може свідчити, що Росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України.

Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото

Зокрема, подвійну лінію окопів облаштували одразу за адмінкордоном, у районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу.

За Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій обабіч траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото

Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони. Мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка.

Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото

За селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги тепер окопи. На пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів.

Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.

Готуються до оборони. У Криму окупанти масово будують захисні споруди: супутникові фото

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові дуже активно готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Вони вирили вздовж пляжів півострова сотні кілометрів окопів.

Також російські окупанти почали будувати фортифікаційні споруди в глибині Криму. Там спостерігається скупчення військ РФ.

До того ж, в Арм'янському та Джанкойському районах тимчасово окупованого Криму росіяни активно залучають цивільне населення до будівництва захисних споруд та окопів.

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