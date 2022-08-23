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У Резникова пошутили над Россией. Ждут зиму, чтобы проверить теорию

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 22:15
У Резникова пошутили над Россией. Ждут зиму, чтобы проверить теорию Фото: минобороны Украины назвало пять причин взрывов на военных объектах в РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Министерстве обороны Украины высмеяли официальную причину взрывов боеприпасов, которые происходили во второй половине дня 23 августа в Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter оборонного ведомства.

"Очередная детонация боеприпасов "из-за жары" в Белгородской области в России. Через несколько месяцев мы узнаем, могут ли российские боеприпасы взрываться от холода", - отметили в Минобороны.

В украинском оборонном ведомстве также предположили, что вскоре в РФ назовут пять основных причин внезапных взрывов боеприпасов на военных объектах: зима, весна, лето, осень и курение.

Взрывы в Белгородской области России

Ранее мы писали, что в Белгородской области РФ произошло самовозгорание боеприпасов, в одном населенном пункте объявили эвакуацию. По словам губернатора региона, причиной возгорания стал «эффект линзы».

Напомним, 18 августа вблизи села Тимоново также прогремели взрывы на складе боеприпасов. Тогда жители публиковали видео с сильным пожаром.

Также ранее стало известно, что украинские военные уничтожили вышку связи на территории России. Для высокотчного удара был задействован дрон-камикадзе.

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