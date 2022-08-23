У Резникова пошутили над Россией. Ждут зиму, чтобы проверить теорию

Фото: минобороны Украины назвало пять причин взрывов на военных объектах в РФ (Getty Images)

В Министерстве обороны Украины высмеяли официальную причину взрывов боеприпасов, которые происходили во второй половине дня 23 августа в Белгородской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter оборонного ведомства.