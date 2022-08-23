У Рєзнікова пожартували над Росією. Чекають зиму, щоб перевірити теорію

У Міністерстві оборони України висміяли офіційну причину вибухів боєприпасів, які відбувалися в другій половині дня 23 серпня в Бєлгородській області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter оборонного відомства.

В українському оборонному відомстві також припустили, що незабаром в РФ назвуть п'ять основних причин раптових вибухів боєприпасів на військових об'єктах: зима, весна, літо, осінь і куріння.

"Чергова детонація боєприпасів "через спеку" в Бєлгородській області в Росії. Через кілька місяців ми дізнаємося, чи можуть російські боєприпаси вибухати від холоду", - зазначили в Міноборони.

Вибухи в Бєлгородській області Росії

Раніше ми писали, що у Бєлгородській області РФ сталося "самозаймання боєприпасів", в одному населеному пункті оголосили евакуацію. За словами губернатора регіону, причиною загоряння став "ефект лінзи".

Нагадаємо, 18 серпня поблизу села Тимонове також прогриміли вибухи на складі боєприпасів. Тоді жителі публікували відео з сильною пожежею.

Також раніше стало відомо, що українські військові знищили вишку зв'язку на території Росії. Для високотчного удару був задіяний дрон-камікадзе.

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