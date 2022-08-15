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ВСУ уничтожили вышку связи на территории РФ: как им это удалось (видео)

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Белгород, Понедельник 15 августа 2022 13:46
ВСУ уничтожили вышку связи на территории РФ: как им это удалось (видео) Фото: ВСУ уничтожили вышку связи на территории РФ (facebook.com/usofcom)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные уничтожили вышку связи на территории России. Для высокотчного удара был задействован дрон-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт радио "Армия FM".

"Дрон-камикадзе попал в российскую вышку связи недалеко от украинской границы", - говорится в сообщении.

Удар пришелся в нижнюю часть вышки. В результате повреждений конструкция рухнула на землю.

Где именно расположена вышка, неизвестно. Вероятно, этом может быть Белгородская область, которая граничит с Украиной на востоке.

Напомним, ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 14 августа уничтожили две базы и один склад с боеприпасами врага.

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