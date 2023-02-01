Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського міністра в Twitter .

Фото: Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном (twitter.com/oleksiireznikov)

" Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора", - написав Резніков.

За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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