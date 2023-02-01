Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України
Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського міністра в Twitter.
За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.
"Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора", - написав Резніков.
Фото: Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном (twitter.com/oleksiireznikov)
Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.
Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.