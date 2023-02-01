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Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

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Україна, Середа 01 лютого 2023 18:52
Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського міністра в Twitter.

За його словами, під час зустрічі з французьким лідером обговорювались питання потреб українським військовим.

"Відбулася дуже відверта та продуктивна розмова щодо нагальних оперативних потреб української армії для самозахисту від російського агресора", - написав Резніков.

Резніков зустрівся з Макроном та обговорив безпеку України

Фото: Олексій Резніков під час візиту до Парижа провів зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном (twitter.com/oleksiireznikov)

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв, що влада Франції розмірковує над тим, чи надавати українським військовим танки Leclerc. Проте вже ухвалено рішення про передачу гаубиць Caesar.

Також ми писали, що у Франції не відкидають постачання винищувачів в Україну , але за умови, що це не призведе до ескалації війни.

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