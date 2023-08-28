Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля

"План мобілізації, який був затверджений Верховною радою, ще не виконаний. Нам немає потреби оголошувати нову мобілізацію для збільшення чисельності, у нас ще є ресурс", - заявив він.

При цьому міністр додав, поки не буде обговорюватися збільшення планки мобілізації.

"Я не думаю, що найближчими місяцями буде питання щодо збільшення планки мобілізації", - додав Резніков.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. При цьому Верховна рада неодноразово продовжувала воєнний стан та мобілізацію в Україні. Наразі вони діють ще найменше до 15 листопада цього року.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки.

Більш детально про те, хто може отримати відстрочку, - у матеріалі РБК-Україна.

Нещодавно українські військові звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням посилити мобілізацію.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в Україні можлива додаткова хвиля призову, а змін у питаннях мобілізації чекати не варто.

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