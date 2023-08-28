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Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.

Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", - заявил он. 

При этом министр добавил, пока не будет обсуждаться увеличение планки мобилизации. 

 "Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации", - добавил Резников.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. При этом Верховная Рада неоднократно продолжала военное положение и мобилизацию в Украине. Сейчас они действуют еще меньше всего до 15 ноября этого года.

Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом отдельные лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их деятельности, семейных обстоятельств и не только.

Более подробно о том, кто может получить отсрочку, – в материале РБК-Украина.

Недавно украинские военные обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой усилить мобилизацию.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине возможна дополнительная волна призыва, а изменений в вопросах мобилизации ждать не стоит.

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Алексей РезниковВойна России против УкраиныМобилизация в Украине