Резников сделал заявление о мобилизации в Украине: будет ли новая волна

Критической ситуации с мобилизационным резервом украинской армии сейчас нет.
Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"План мобилизации, который был утвержден Верховной радой, еще не выполнен. Нам нет нужды объявлять новую мобилизацию для увеличения численности, у нас еще есть ресурс", - заявил он.
При этом министр добавил, пока не будет обсуждаться увеличение планки мобилизации.
"Я не думаю, что в ближайшие месяцы будет вопрос об увеличении планки мобилизации", - добавил Резников.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине была объявлена в Украине после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. При этом Верховная Рада неоднократно продолжала военное положение и мобилизацию в Украине. Сейчас они действуют еще меньше всего до 15 ноября этого года.
Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. При этом отдельные лица могут получить отсрочку от мобилизации. Это зависит от их деятельности, семейных обстоятельств и не только.
Более подробно о том, кто может получить отсрочку, – в материале РБК-Украина.
Недавно украинские военные обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой усилить мобилизацию.
В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что в Украине возможна дополнительная волна призыва, а изменений в вопросах мобилизации ждать не стоит.
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