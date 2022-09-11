Резніков заявив про ризик контрнаступу росіян у відповідь на успіхи ЗСУ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю для Financial Times .

За словами міністра, Києва важливо забезпечити безпеку територій після того, як наші військові здійснили контрнаступ, який пройшов "краще, ніж очікувалось", оскільки Москва може спробувати здійснити аналогічний наступ.

"Контрнаступ звільняє територію, і після цього ви повинні контролювати її і бути готовими її захищати", - заявив Резніков.

За словами Резнікова, "український бліцкриг" як "снігова куля, яка котиться вниз схилом", став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.