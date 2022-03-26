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"Происходящее в Украине изменит 21 век". Кулеба рассказал о переговорах с Байденом

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Варшава, Суббота 26 марта 2022 14:38
"Происходящее в Украине изменит 21 век". Кулеба рассказал о переговорах с Байденом Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебы рассказал подробности встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве. По его словам, американский лидер выразил восхищение украинцами, которые противостоят российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы.

Байден также заявил, что война России против Украины изменит 21 век.

"Байден сказал две вещи: то, что происходит в Украине, изменит XXI век. У него есть четкое понимание этого - это не война России против Украины, это война тирании против всего мира. Второе - слова о том, что США непреклонно будут с Украиной абсолютно во всем к нашей победе, ничто не заставит Штаты отвлечься от Украины и ослабить поддержку, наоборот - только усиление", - рассказал Кулеба.

Напомним, сегодня Байден в Варшаве провел переговоры с Дмитрием Кулебой и министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

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