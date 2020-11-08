Резников заявил о необходимости создать пятую подгруппу в ТКГ

В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу. А именно, по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

Один из пунктов Комплекса мероприятий по выполнению минских договоренностей, четко определяет, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие подгруппы.

По словам Резникова, "ошибкой" является то, что при заключении документа 12 февраля 2015 года, в разгар боев регулярных частей Вооруженных сил России против Украины за Дебальцево, Украина согласилась на единственный пункт, определяющий последовательность выполнения этих мероприятий.

А именно, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования на Донбассе, и то при условии выполнения ряда требований.

Напомним, Резников заявил, что России стала невыгодна война на Донбассе потому, что она не может обеспечить рабочие места.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возврат контроля над госграницей.