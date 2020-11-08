Резніков заявив про необхідність створити п'яту підгрупу в ТКГ

У Тристоронній контактної групи щодо врегулювання ситуації на окупованих територіях Донбасу необхідно створити п'яту робочу підгрупу. А саме, з підготовки повернення контролю над кордоном з Росією в тих місцях, в яких зараз такого контролю немає.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Один з пунктів Комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей, чітко визначає, що для інтенсифікації своєї роботи ТКГ може створювати робочі підгрупи.

За словами Резнікова, "помилкою" є те, що при укладанні документа 12 лютого 2015 року, в розпал боїв регулярних частин Збройних сил Росії проти України за Дебальцеве, Україна погодилася на єдиний пункт, що визначає послідовність виконання цих заходів.

А саме, що відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту повинно початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання на Донбасі, і то за умови виконання низки вимог.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Росії стала невигідна війна на Донбасі тому, що вона не може забезпечити робочі місця.

Крім того, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступними кроками на шляху до миру стане висновок проросійських збройних формувань з Донбасу і повернення контролю над держкордоном.