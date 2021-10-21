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Резников: почти все замечания "Венецианки" по переходному периоду можно учесть

Автор: Юлия Бойко

Почти все рекомендации Венецианской комиссии к украинскому закону о переходном периоде можно учесть при подготовке в профильном комитете Рады. Этот закон касается оккупированных территорий.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, он доволен выводами Венецианской комиссии. В частности, тому, что комиссия в своем решении упоминает минские соглашения не как источник права, а как условия, в которых Украина вынуждена действовать.

"Комиссия отмечает, что проведение местных выборов является последним их элементом - то есть после восстановления правительством Украины полного контроля над государственной границей", - отметил Резников.

Он подчеркивает, что комиссия подтверждает, что именно Россия осуществляет эффективный контроль над временно оккупированными территориями Украины.

"Рекомендации Венецианской комиссии в большей степени касаются дальнейшей доработки текста и установления лучших гарантий по обеспечению прав человека. Почти все из них можно учесть при разработке правительственного законопроекту в профильном комитете Верховной рады", - добавил Резников.

Напомним, РБК-Украина писало, что "Венецианка" предлагает изменить закон о переходном периоде для Крыма и Донбасса и привлечь к его разработке жителей оккупированных территорий.

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Венецианская комиссияАлексей Резников