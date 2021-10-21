Резников: почти все замечания "Венецианки" по переходному периоду можно учесть

По его словам, он доволен выводами Венецианской комиссии. В частности, тому, что комиссия в своем решении упоминает минские соглашения не как источник права, а как условия, в которых Украина вынуждена действовать.

"Комиссия отмечает, что проведение местных выборов является последним их элементом - то есть после восстановления правительством Украины полного контроля над государственной границей", - отметил Резников.

Он подчеркивает, что комиссия подтверждает, что именно Россия осуществляет эффективный контроль над временно оккупированными территориями Украины.

"Рекомендации Венецианской комиссии в большей степени касаются дальнейшей доработки текста и установления лучших гарантий по обеспечению прав человека. Почти все из них можно учесть при разработке правительственного законопроекту в профильном комитете Верховной рады", - добавил Резников.