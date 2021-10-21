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Резніков: майже всі зауваження "Венеціанки" щодо перехідного періоду можна врахувати

Автор: Юлія Бойко

Майже всі рекомендації Венеціанської комісії до українського закону про перехідний період можна врахувати при підготовці в профільному комітеті Ради. Цей закон стосується окупованих територій.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За його словами, він задоволений висновками Венеціанської комісії. Зокрема, тому, що комісія у своєму рішенні згадує мінські угоди не як джерело права, а як умови, в яких Україна змушена діяти.

"Комісія зазначає, що проведення місцевих виборів є останнім їх елементом - тобто після відновлення урядом України повного контролю над державним кордоном", - зазначив Резніков.

Він підкреслює, що комісія підтверджує, що саме Росія здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованими територіями України.

"Рекомендації Венеціанської комісії більшою мірою стосуються подальшого доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій щодо забезпечення прав людини. Майже всі з них можна врахувати при розробці урядового законопроекту в профільному комітеті Верховної ради", - додав Резніков.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що "Венеціанка" пропонує змінити закон про перехідний період для Криму і Донбасу і залучити до його розробки жителів окупованих територій.

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Венецианская комиссияОлексій Резніков