Резніков: майже всі зауваження "Венеціанки" щодо перехідного періоду можна врахувати

За його словами, він задоволений висновками Венеціанської комісії. Зокрема, тому, що комісія у своєму рішенні згадує мінські угоди не як джерело права, а як умови, в яких Україна змушена діяти.

"Комісія зазначає, що проведення місцевих виборів є останнім їх елементом - тобто після відновлення урядом України повного контролю над державним кордоном", - зазначив Резніков.

Він підкреслює, що комісія підтверджує, що саме Росія здійснює ефективний контроль над тимчасово окупованими територіями України.

"Рекомендації Венеціанської комісії більшою мірою стосуються подальшого доопрацювання тексту і встановлення кращих гарантій щодо забезпечення прав людини. Майже всі з них можна врахувати при розробці урядового законопроекту в профільному комітеті Верховної ради", - додав Резніков.