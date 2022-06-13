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Резников, Залужный и посол США обсудили подготовку к "Рамштайну-3"

Фото: Резников и Залужный встретились с послом США в Украине (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу с новоназначенным послом США в Украине Бриджит Бринк. Стороны обсудили военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Одной из тем встречи стала подготовка к заседанию контактной группы по обороне Украины, которое получило название "Рамштайн".

"Мы обсудили подготовку к следующему "Рамштайну" и способы поддержания темпов поставки необходимого оружия в Украину. Уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Украины и США", - заявил Резников.

Отметим, что следующая встреча по военной поддержке Украины в формате "Рамштайн" состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

Также напомним, что первая встреча в данном формате прошла в конце апреля на военной базе США "Рамштайн" в Германии. На ней присутствовали представители более 40 стран.

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Соединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВоенная помощьВалерий Залужный