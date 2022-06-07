В штаб-квартире НАТО пройдет встреча "Рамштайн" по Украине: кто возглавит

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы по обороне Украины. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона .

"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников штабов вооруженных сил со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что заседание контактной группы начнется со вступительного слова министра обороны США, а после заседания он даст пресс-конференцию совместно с главой Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли.