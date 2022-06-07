ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В штаб-квартире НАТО пройдет встреча "Рамштайн" по Украине: кто возглавит

Новина українською →
Брюссель, Вторник 07 июня 2022 12:24
В штаб-квартире НАТО пройдет встреча "Рамштайн" по Украине: кто возглавит фото, министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин возглавит заседание контактной группы по обороне Украины. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"Министр Остин вновь пригласил министров обороны и начальников штабов вооруженных сил со всего мира для обсуждения продолжающегося кризиса в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что заседание контактной группы начнется со вступительного слова министра обороны США, а после заседания он даст пресс-конференцию совместно с главой Объединенного комитета начальников штабов генерала Марком Милли.

Напомним, 23 мая прошло второе заседание Контактной группы по Украине, получившей негласное название "Рамштайн". На встрече присутствовали министры обороны более 40 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Отметим, в конце апреля прошла первая встреча Контактной группы по Украине, на которой присутствовали представители более 40 стран. Заседание проходило на военной базе США "Рамштайн" в Германии. Позднее в Пентагоне заявили, что такие саммиты станут ежемесячными.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Военная помощь Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям