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Резніков, Залужний і посол США обговорили підготовку до "Рамштайну-3"

Фото: Резніков та Залужний зустрілися з послом США в Україні (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч з новопризначеним послом США в Україні Бріджит Брінк. Сторони обговорили військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

Однією з тем зустрічі стала підготовка до засідання контактної групи з оборони України, що отримало назву "Рамштайн".

"Ми обговорили підготовку до наступного "Рамштайну" і способи підтримки темпів постачання необхідної зброї до України. Впевнений у подальшій плідній співпраці України та США", - заявив Резніков.

Зазначимо, що наступна зустріч щодо військової підтримки України у форматі "Рамштайн" відбудеться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня.

Також нагадаємо, що перша зустріч у даному форматі пройшла в кінці квітня на військовій базі США "Рамштайн" в Німеччині. На ній були присутні представники понад 40 країн.

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Сполучені Штати АмерикиОлексій РезніковВійськова допомогаВалерій Залужний