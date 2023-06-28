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Резніков закликає не розраховувати на "заколоти і бунти" в Росії для успіху на фронті

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українцям не варто покладатися на "заколоти і бунти" в Росії для успіху на полі бою. Російські окупанти на фронті не втратили бойових дух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю Financial Times.

На думку глави Міноборони, бунт ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина показав слабкість кремлівського режиму.

Проте Резніков закликав не покладати надії на заколоти в Росії, щоб досягти успіхів на фронті. За його словами, наразі немає ознак того, що бойовий дух серед окупантів падає.

"Коли стане гаряче, ми побачимо, наскільки вони стійкі", - сказав міністр, маючи на увазі майбутні контрнаступальні операції українських військ.

Він наголосив, що Україна повинна довіряти лише власним військам та партнерам, які надають зброю, бо ці фактори "передбачуванішими", ніж події у Росії.

Невдалий заколот Пригожина

Нагадаємо, цими вихідними ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин зі своїми бойовиками спробував влаштувати бунт проти керівництва РФ. Його найманці почали "похід" на Москву, але так і не дійшли до неї.

Вже в суботу ввечері Пригожин заявив, що відводить своїх "вагнерівців", а сам нібито втік до Білорусі.

Детальніше про те, чому Пригожин так і дійшов до Москви - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Олексій РезніковЄвген ПригожинВагнерівціВійна в Україні