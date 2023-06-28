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Резников призывает не рассчитывать на "мятежи и бунты" в России для успеха на фронте

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцам не стоит полагаться на "мятежи и бунты" в России для успеха на поле боя. Российские оккупанты на фронте не потеряли боевых дух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в интервью Financial Times .

По мнению главы Минобороны, бунт главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина показал слабость кремлевского режима.

Однако Резников призвал не возлагать надежды на мятежи в России, чтобы добиться успехов на фронте. По его словам, сейчас нет признаков того, что боевой дух среди оккупантов падает.

"Когда станет горячо, мы увидим, насколько они устойчивы", - сказал министр, имея в виду предстоящие контрнаступательные операции украинских войск.

Он подчеркнул, что Украина должна доверять только собственным войскам и партнерам, которые предоставляют оружие, потому что эти факторы более "предсказуемы", чем события в России.

Неудачный мятеж Пригожина

Напомним, в эти выходные главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин со своими боевиками попытался устроить бунт против руководства РФ. Его наемники начали "поход" на Москву, но так и не дошли до нее.

Уже в субботу вечером Пригожин заявил, что отводит своих "вагнеровцев", а сам якобы бежал в Беларусь.

Детальнее о том, почему Пригожин так и дошел до Москвы - читайте в материале РБК-Украина.

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Алексей РезниковЕвгений ПригожинВагнеровцыВойна в Украине