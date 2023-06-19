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Резников о потерях Украины: есть, но значительно меньше российских

Новина українською →
Понедельник 19 июня 2023 21:14
Резников о потерях Украины: есть, но значительно меньше российских Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Потери Украины в живой силе на данном этапе войны значительно меньше российских. Это же касается и техники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Настоящее время" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Это война. Потери есть. Но именно потому, что мы не используем тактику мясорубки, потери с украинской стороны значительно меньше, чем с российской", - рассказал глава Минобороны.

Он уточнил, что соответствующая ситуация и с военной техникой. Поэтому, когда в российских каналах показывают много разбитой украинской техники, необходимо обращаться к OSINT-специалистам.

"Мы смеялись, например, когда один и тот же Leopard, который, действительно, был "травмирован" - это война, - был показан российскими пропагандистскими каналами с разных сторон, посчитан, умножен и мультиплицирован", - уточнил Резников.

Он также добавил, что не может назвать точное количество подбитых танков Leopard, но "один раненый уже лечится".

Наступление ВСУ на нескольких направлениях

Напомним, с начала июня украинские военные начали активные действия на юго-востоке Украины. Они смогли освободить от российских оккупантов уже восемь населенных пунктов.

На этом фоне пропаганда РФ начала активно распространять информацию об "очень больших" потерях Украины.

Такую информацию уже опровергли в Минобороны. Замминистра Анна Маляр рассказала, что в зоне объединенной стратегической группировки войск "Хортица" потери врага 8,73 раза больше. А по "Таврии" - в 5,3 раза больше.

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