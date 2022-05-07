Резников о вторжении РФ: Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа, а мы начали сражаться

Глава Минобороны рассказал, что на Западе на слом сопротивления Вооруженных сил войсками РФ давали 3 суток. Однако отчаянное сопротивление украинской армии, по мнению Резникова, убедило партнеров предоставить ВСУ современное вооружение.

"Перед вторжением Запад был убежден, что мы упадем спустя 72 часа, а мы не упали. Мало того, мы не просто начали сражаться, а еще и с определенными успехами. И это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – заявил министр.

Тем временем в Харьковской области ВСУ освободили село Циркуны. Именно из этого населенного пункта в 17 км от Харькова постоянно обстреливали город.