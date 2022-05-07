Резников о вторжении РФ: Запад был убежден, что мы упадем за 72 часа, а мы начали сражаться
Министр обороны Алексей Резников вспомнил первые часы украинского сопротивления полномасштабной войне и объяснил изменение позиции западных стран относительно помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телемарафон UAразом.
Глава Минобороны рассказал, что на Западе на слом сопротивления Вооруженных сил войсками РФ давали 3 суток. Однако отчаянное сопротивление украинской армии, по мнению Резникова, убедило партнеров предоставить ВСУ современное вооружение.
"Перед вторжением Запад был убежден, что мы упадем спустя 72 часа, а мы не упали. Мало того, мы не просто начали сражаться, а еще и с определенными успехами. И это тоже дало понимание, что не надо бояться дать нам современное оружие", – заявил министр.
Тем временем в Харьковской области ВСУ освободили село Циркуны. Именно из этого населенного пункта в 17 км от Харькова постоянно обстреливали город.
К слову, Центр противодействия дезинформации опроверг очередной фейк Минобороны РФ.
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