Резніков про вторгнення РФ: Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми почали битися

Очільник Міноборони розповів, що на Заході на злам опору Збройних сил військами РФ давали 3 доби. Проте, відчайдушний спротив української армії, на думку Резнікова, переконав партнерів надати ЗСУ сучасне озброєння.

"Перед вторгненням Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. і це теж дало розуміння, що не треба боятися дати нам сучасну зброю", – заявив міністр.

Тим часом у Харківській області ЗСУ звільнили село Циркуни. Саме з цього населеного пункту за 17 км від Харкова постійно обстрілювали місто.