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Резніков про вторгнення РФ: Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми почали битися

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Київ, Субота 07 травня 2022 19:57
Резніков про вторгнення РФ: Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми почали битися Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Міністр оборони Олексій Резніков пригадав перші години українського спротиву повномасштабній війні та пояснив зміну позиції західних країн щодо допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

Очільник Міноборони розповів, що на Заході на злам опору Збройних сил військами РФ давали 3 доби. Проте, відчайдушний спротив української армії, на думку Резнікова, переконав партнерів надати ЗСУ сучасне озброєння.

"Перед вторгненням Захід був переконаний, що ми впадемо за 72 години, а ми не впали. Мало того, ми не просто почали битися, а ще й з певними успіхами. і це теж дало розуміння, що не треба боятися дати нам сучасну зброю", – заявив міністр.

Тим часом у Харківській області ЗСУ звільнили село Циркуни. Саме з цього населеного пункту за 17 км від Харкова постійно обстрілювали місто.

До слова, Центр протидії дезінформації спростував черговий фейк Міноборони РФ.

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