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Резников встретился с министром обороны Турции: о чем говорили

Фото: министры обороны Турции и Украины Хулуси Акар и Алексей Резников (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился во Львове со своим турецким коллегой Хулуси Акаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним и региональным вопросам обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня во Львове проходит встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генсека ООН Антониу Гутерреша.

Во время трехсторонних переговоров Эрдоган, Зеленский и Гутерреш обсудят пути прекращения войны, а также "зерновые коридоры".

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Министерство обороны УкраиныТурцияАлексей Резников